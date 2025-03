Menino desaparecido é encontrado após sete anos ao aparecer na televisão

Em depoimento à série, o pai da criança disse que o casamento começou a se deteriorar após o nascimento do filho. Ele afirmou que, depois do divórcio, que aconteceu em 2014, os dois dividiram a guarda da criança. No entanto, a mulher queria se mudar para Atlanta para ficar próxima da família. “Achei que seria algo temporário, mas não foi”, disse.