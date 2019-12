Menino de nove anos morre após ser atacado por cães na zona sul de SP

Um menino de nove anos morreu na tarde desta quarta, 25, após ser atacado por ao menos quatro cães na zona sul de São Paulo. Um rapaz de 20 anos tentou salvar o garoto e também foi atacado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados para atuar no resgate, mas um médico que estava no Helicóptero Águia da PM constatou a morte do menino no local.

As equipes foram chamadas por volta das 15h20. O ataque ocorreu em um terreno na avenida Rodrigues Montemor, de acordo com as informações da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, pessoas que testemunharam o incidente informaram que o menino pulou o muro do terreno para pegar uma pipa.

O rapaz foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya. Durante o seu resgate, os animais foram abatidos.