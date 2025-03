Menino de 9 anos morre após ser atropelado dentro de condomínio em SP

Um menino de 9 anos morreu após ser atropelado no estacionamento de um condomínio residencial em Jardim Rosina, na zona leste de São Paulo, nesta segunda-feira, 3. O motorista fugiu do local e é procurado pela polícia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram o proprietário do veículo.

O homem disse que havia emprestado o carro a um amigo, que fugiu após o ocorrido. Não há informações se a criança chegou a ser socorrida antes de morrer.

“A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo no 50° DP (Itaim Paulista). Diligências estão em andamento para localizar o autor”, diz a pasta de segurança pública.