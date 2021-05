Menino de 9 anos encontra 26 mil reais ao limpar carro novo da família nos EUA

Landon Melvin, 9, encontrou um envelope debaixo do piso do carro novo do pai quando o ajudava a limpar o veículo. Para a surpresa da família, no pacote havia 5 mil dólares, aproximadamente 26,6 mil reais. As informações são do UOL.

O caso aconteceu em Indiana em setembro de 2020, mas só no último dia 19 foi divulgado pela emissora norte-americana WRTV. “Eu estava limpando o carro do meu pai quando olhei sob o assoalho e encontrei um envelope. Eu contei ao meu pai e ele disse ‘tanto faz'”, disse o garoto à emissora.

Além dos 5 mil dólares, o pacote tinha alguns cheques que pertenciam à família da ex-proprietária do carro. A família de Landon acionou os antigos donos do veículo e pediram que o pequeno Landon ficasse com 1 mil dólares (5,3 mil reais). E eles toparam. Agora o valor está guardado com a mãe do garoto.

Veja também