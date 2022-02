GO: Menino de 8 anos morre após cair de toboágua em parque aquático

No último domingo (13), um menino, de oito anos, morreu após cair de um toboágua em um parque aquático de Caldas Novas, em Goiás. As informações são do G1.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o garoto havia entrado em uma área que estava em manutenção e sofreu uma queda de aproximadamente 15 metros de altura.

Conforme a nota divulgada pela prefeitura da cidade, o menino teria sofrido várias lesões e um traumatismo craniano seguido de afogamento. Inicialmente, a vítima foi atendida por um guarda-vidas do parque e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Municipal.

A equipe aérea do Corpo de Bombeiros foi acionada para transportar o garoto de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, mas o jovem sofreu uma parada cardíaca e os funcionários tiveram que retornar. A morte foi confirmada pela equipe médica após quatro horas do acidente.

