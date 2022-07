Menino de 8 anos é salvo de carro em chamas durante espetáculo de acrobacias na Rússia

Um menino de apenas 8 anos foi retirado de um carro em chamas após uma manobra ter dado errada durante um espetáculo de saltos na Rússia. As informações são do jornal inglês Daily Mail.







Sergey Kocherga, de 40 anos, trabalha como dublê e leva o menino para os espetáculos desde os três anos. Na manobra, o carro sobre em uma rampa e salta, mas acaba batendo em outro veículo. Com isso, explode em chamas.

Assustado, o menino foi retirado do carro. Sergey sofreu queimaduras nos braços e nas costas. Em entrevista, o dublê afirma que não se arrepende de ter levado a criança para o espetáculo e que pretende contiuar realizando as manobras ao lado do filho.

“Nossa profissão é de dublê e estamos sempre correndo riscos. Nós escolhemos isso. Estou são e salvo, está tudo bem. Obrigado por ligar e enviar mensagens e se preocupar com minha saúde. Está tudo bem. Estamos vivos, estamos sãos e salvos”, declarou Sergey à imprensa local.

O Ministério Público russo, porém, pretende apurar o caso. “Os investigadores estabelecerão todas as circunstâncias e causas do incidente”, declarou a entidade em nota.