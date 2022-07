Menino de 7 anos é arrastado por onda e está desaparecido

Pessoas que aproveitavam o sol no Canal do Rio Morto, que fica entre a Praia da Macumba e a Prainha, próximo à Praia do Secreto, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, foram surpreendidas na última terça-feira (19) após uma onda “varrer” as pedras do local e arrastar muita gente para o mar. As informações são do ‘O Globo‘.









+ 4 signos que são péssimos mentirosos

+ Qual é o pior signo de todos? Veja ranking de maldade do zodíaco

+ Variante BA.5: “A pior versão do vírus da Covid que já vimos”, alerta especialista



Prontamente, os salva vidas resgataram a maioria das pessoas, mas um menino, de sete anos, segue desaparecido nas águas. O Corpo de Bombeiros montou uma força-tarefa nas buscas pela criança durante a tarde ontem.

A operação contou com 34 militares, duas aeronaves, quatro moto aquáticas, duas ambulâncias, cinco mergulhadores, três embarcações e cindo viaturas.

As buscas precisaram ser interrompidas na madrugada de terça para hoje (20), mas o coronel Leandro Monteiro, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, garantiu que, assim que o dia amanhecesse, todas as equipes voltariam a procurar pelo garotinho.

Na manhã desta quarta-feira (20), o major Fábio Contreras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, conversou com a TV Globo e indicou que a região não é indicada para banhos de mar. “Essa é uma ocorrência de grande relevância, a corporação está atenta a esse caso, o coronel Leandro Monteiro determinou desde ontem o emprego de todos os recursos necessários, como drones e aeronaves, equipes de mergulho que fazem esse trabalho e os botes e motos aquáticas.

Esse local, conhecido como Canal da Macumba, é um canal que aparentemente dá uma falsa sensação de segurança.

As famílias vêm aqui curtir, muitas vezes, um dia de sol, mas esquecem que o local é rodeado de bandeiras vermelhas porque a gente tem um fenômeno muito conhecido aqui como série de ondas.

São seis, sete ondas que levam as famílias de maneira muito surpreendente”, disse.