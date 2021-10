Menino de 6 anos é atropelado por influenciadora que faz manobras de moto

Um menino de apenas 6 anos está internado em um hospital em estado grave depois de ser atropelado por uma digital influencer de 16 anos. De acordo com reportagem do UOL, ela é famosa por realizar manobras com motos.

O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (6), em Várzea Grande (MT). O menino teve uma fratura no crânio e a adolescente teve apenas escoriações leves. De acordo com informações da Guarda Municipal, a condutora seguia em alta velocidade em sua CG Fan 160.

Então, Hyan Patrick atravessou para o outro lado da calçada e foi atingido e arremessado pelo impacto. A adolescente faz sucesso na internet com vídeos fazendo manobras arriscadas em vias públicas.

