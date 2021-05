Menino de 5 anos perdeu pais, irmão e bisavós em queda de teleférico na Itália

Eitan Biran, de apenas cinco anos, é o único sobrevivente da queda da cabine de um teleférico no domingo em Stresa, cidade do Piemonte, na Itália. 14 pessoas morreram no acidente, incluindo os pais, o irmão e os bisavós de Eitan. As informações são do jornal O Globo.

Apesar de ter sobrevivido, o estado de Eitan é muito grave. Ele está intentado na unidade de terapia intensiva do hospital Regina Margherita, em Torino. A queda aconteceu de uma altura de 100 metros e o rompimento de um cabo teria provocado o acidente.

No dia do acidente, Eitan estava com o pai Amit Biran, 30, a mãe Tal Peleg-Biran, 26, o irmão Tom, 2, e os bisavós maternos Itshak Cohen , 81, e Barbara Konisky, 71. Os bisavós saíram de Israel para passar férias com a família na Europa.

