Menino de 4 anos morre em naufrágio de migrantes na Itália

REGGIO DI CALABRIA, 13 JUL (ANSA) – Um navio da Guarda Costeira da Itália atracou nesta quinta-feira (13) no porto de Reggio Calabria, extremo-sul do país, com 800 migrantes socorridos no Mar Mediterrâneo, além do corpo de um menino de quatro anos morto durante a travessia.

Originário da África Subsaariana, o pequeno morreu afogado após o naufrágio do barco em que ele viajava com sua mãe e outros cerca de 50 deslocados internacionais perto da ilha de Lampedusa. Quando a Guarda Costeira chegou, já era tarde demais para o menino.

A mãe da criança está recebendo assistência psicológica na Itália. Os outros cerca de 750 migrantes a bordo do navio oficial estavam no centro de acolhimento de Lampedusa, que sofre com uma superlotação crônica.

Mesmo com a transferência desses deslocados, o local ainda abriga mais de 1,5 mil pessoas, quase quatro vezes sua capacidade.

Segundo o Ministério do Interior, a Itália já recebeu 73,4 mil migrantes forçados via Mediterrâneo em 2023, alta de 134,5% sobre o mesmo período do ano passado. (ANSA).

