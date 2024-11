Menino de 13 anos enviado para internato processa os pais por abandono

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2024 - 14:52 Para compartilhar:

Um menino, de 13 anos, entrou com uma ação judicial contra os próprios pais alegando que foi “brutalmente” levado para um internato na África e “abandonado” lá. As informações são do site DailyMail.

O garoto entrou em contato com o consulado do Reino Unido e com uma organização de bem-estar infantil depois que foi matriculado em um internato antes de seus pais retornarem para Londres.

Os advogados do menino alegaram que os pais “abandonaram física e mentalmente” ele porque estavam preocupados de ele se envolver com gangues em Londres, algo que o adolescente nega veementemente.

Durante audiência, o juiz afirmou que, caso o menino retorne ao Reino Unido, deve cumprir medidas restritivas, como localização rastreada por meio do celular.

O tribunal ainda informou que o adolescente deveria “respeitar e manter a decisão (dos pais) tomada como sendo do (seu) interesse, mesmo que não esteja de acordo com seus próprios desejos”.

Agora haverá uma nova audiência com o juiz, sem data marcada até o momento.