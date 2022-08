Menino de 12 anos confessa que matou a própria mãe a tiros nos EUA; polícia fala em acidente

Da Redação 11/08/2022 - 1:03 Compartilhe

Um menino de 12 anos confessou ter matado a própria mãe a tiros dentro de casa na cidade de Forestdale, no estado americano do Alabama. A informação foi confirmada na última segunda-feira (8) pelo gabinete do xerife do condado de Jefferson.

A vítima foi identificada como Ayobiyi Cook, de 29 anos, que era casada com um policial. No momento do crime, cometido no último sábado (6), o marido dela estava no trabalho.

No primeiro depoimento, o menino de 12 anos declarou que viu um homem fugindo da casa antes da polícia ser chamada, mas o local não tinha sinais de invasão ou arrombamento. Depois, ele admitiu que fez o disparo, mas de maneira acidental.

“Esta ocorrência é uma tragédia para a família Cook e toda a comunidade”, disse a polícia local.