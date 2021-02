‘Menino da Vila’, Marcos Leonardo celebra gol e valoriza empate do Santos

Autor do único gol do Santos no empate com o Atlético-GO, na noite deste sábado, o jovem atacante Marcos Leonardo celebrou o lance decisivo e valorizou o ponto conquistado fora de casa, em Goiânia, apesar da situação difícil da equipe. O time de Cuca não vence há seis jogos e parece ainda abalado pela derrota na final da Copa Libertadores.

“Temos que valorizar o ponto conquistado hoje, o importante é somar e aproveitar os três jogos em casa para buscar o objetivo, que é a Libertadores. Vamos lutar do primeiro ao último minuto”, prometeu o atacante.

Faltando apenas quatro jogos para encerrar sua participação no Brasileirão, o Santos ocupa a décima colocação, com 47 pontos. Está, portanto, a seis pontos do Grêmio, atual sétimo colocado e último time dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores. O Santos, contudo, poderá perder posições na tabela até o fim desta rodada.

“Menino da Vila”, Marcos Leonardo lembrou que voltou à cidade onde marcou seu primeiro gol como profissional do Santos, em outubro do ano passado. Na ocasião, ele marcou o terceiro gol da vitória santista sobre o Goiás, por 3 a 2, na Serrinha.

“Graças a Deus, Goiânia está me iluminando, fiz meu primeiro gol aqui e hoje pude ajudar a equipe novamente hoje”, celebrou o jogador de apenas 17 anos, e que tinha acabado de entrar no segundo tempo antes de converter cobrança de pênalti.

Veja também