Menino da Vila, Ângelo desequilibra outra vez e elogia o “paizão” Lisca

Na noite desta segunda-feira, o Santos conquistou importantes três pontos fora de casa, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, na suada vitória por 2 a 1. E o gol final saiu de dois jogadores que entraram na segunda etapa, escolhidos por Lisca.

O Menino da Vila Ângelo, nos acréscimos, puxou contra-ataque e deu uma bela assistência para o equatoriano Bryan Angulo empurrar para o gol e definir a vitória santista. Foi o segundo jogo seguido em que o garoto contribuiu com passe para gol.

Ao final da partida, em entrevista ao canal SporTV, Ângelo elogiou o técnico Lisca, que chegou ao Peixe recentemente. O jogador falou sobre a confiança que o treinador passou para os meninos da base.

“O Lisca é um paizão. Desde que ele chegou me deu muita confiança e para o Lucas Barbosa. Me pediu para ajudar na marcação e fazer o que tenho de melhor no um contra um. Pude dar o passe para o Angulo e conseguimos a vitória aqui”, disse Ângelo, após ao triunfo.

Com a vitória, o Santos subiu para a nona colocação, com 30 pontos ganhos. Na próximo rodada, domingo, o Peixe enfrenta o América-MG, fora de casa.

