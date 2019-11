Menino da Baixada disputa torneio no Peru

Com um retrospecto de 18 títulos conquistados, o menino Yuri Cury, de 12 anos, é o representante da Baixada Fluminense no 11º Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, que acontece em Lima, no Peru. Morador de São João de Meriti, o estudante do 7º ano fundamental acumula, em menos de dois anos de treino, conquistas em campeonatos nacionais e internacionais. Yuri compete na categoria Point Fight (até 47 quilos). Para alcançar seus objetivos, o garoto treina três horas por dia, de segunda a sexta, na Academia Semeando Vidas.