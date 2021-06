Menino brasileiro e pai italiano desaparecem em prédio nos EUA

SÃO PAULO, 25 JUN (ANSA) – O menino brasileiro Lorenzo, 5 anos, e seu pai, o italiano Alfredo Leone, estão entre os desaparecidos após o desabamento de parte de um hotel em Surfside, nos arredores de Miami, informou a brasileira Raquel Oliveira, mãe do menino, na noite desta quinta-feira (24).

Em uma postagem no Facebook, Oliveira informou que tinha ido para o Colorado na terça-feira (23) e não estava no apartamento na hora do incidente.

“A tragédia que aconteceu em Miami foi no meu prédio e Lorenzo e Alfredo Leone estavam dormindo no momento do colapso. Ainda não tenho nenhuma notícia dos dois. Eu viajei ontem para visitar minha família no Colorado e fui acordada com a notícia. Me sinto muito amada por todos. Nesse momento não há nada que possamos fazer além de esperar”, escreveu.

Na manhã desta sexta-feira (25), Oliveira fez uma nova postagem em que relata seu momento de muita aflição e diz que deixou “seu DNA para compararem com os das crianças não identificadas conforme forem achando”. “Os pais do Alfredo vão enviar os deles da Espanha para ficar no arquivo. O foco hoje é nas buscas e em coisas práticas”, afirmou.

“Eu estou bem, estou calma. Mas estou evitando muito ficar pensando nos dois em si e me focando mais em fazer o que precisar ser feito. Eu não posso ficar emotiva agora, senão eu vou desabar, e eu preciso estar atenta, alerta e rápida. Eu quero evitar qualquer situação emocional agora. Por favor não me perguntem como estou, não posso focar nisso agora”, disse ainda agradecendo o apoio que vem recebendo.

O perfil de Leone na rede social informa que ele é natural de Roma e, em sua última postagem no dia 20 de junho, ele afirmou que era “muito sortudo por ser pai” e que agradecia a isso “todo dia”.

Conforme o último boletim das autoridades de Miami, há 159 pessoas consideradas desaparecidas e quatro mortes confirmadas.

Até o momento, não se sabe o que causou o colapso de parte do prédio. (ANSA).

