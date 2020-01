Menino baleado com pai em favela do Rio será transferido para UTI

O menino de cinco anos de idade baleado junto com o pai quando estavam num jogo de futebol no Morro São João, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, será transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele foi operado no Hospital Salgado Filho e está em estado grave.

O menino, que estava aguardando vaga em uma unidade de tratamento especializada, será transferido para a UTI Pediátrica do Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A criança e o pai foram atingidos durante um tiroteio na noite de ontem (27). Segundo a Polícia Militar, houve confronto entre policiais e criminosos da comunidade, depois que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local foram atacados por bandidos.

Ainda de acordo com a PM, depois do confronto, pai e filho foram encontrados feridos e levados para o hospital. A 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo) investiga o caso.