Meninas da Colina: Vasco vence o América-MG, mas é eliminado do Brasileirão Feminino A2 Cruz-Maltino consegue a vitória no Nivaldo Pereira, mas dá adeus a competição. Rhaizza e Bebel marcaram para a equipe carioca, enquanto Dilene descontou para as mineiras

A equipe feminina do Vasco voltou a campo neste domingo pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série A2. No Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), as Meninas da Colina venceram o América-MG por 2 a 1, mas se despediram da competição. No resultado agregado, 3 a 2 para a equipe mineira.

Durante a partida, o Vasco iniciou pressionando as adversárias e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Antes disso, a equipe carioca perdeu sua capitã, Ju Pacheco, que sofreu uma forte entrada e acabou se lesionando. Na jogada do gol, uma falha da defesa americana, depois de um recuo da zagueira, a goleira derrubou Bebel na área. Na cobrança, Rhaizza bateu firme para colocar o Cruz-Maltino na frente.

Ainda no primeiro tempo, o Gigante da Colina ainda teve tempo para ampliar o marcador. Aos 45, Índia cobrou escanteio e no bate-rebate, a bola sobrou para Bebel estufar a rede. Na etapa final, as donas da casa foram atrás do resultado, mas foram as mineiras que diminuíram com Dilene, de cabeça.

Com o resultado, a equipe feminina do América-MG encara o Atlético-MG nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro A2.



Confira os confrontos das quartas de finais

Athletico-PR x Bragantino

Esmac x Fluminense ou Real Ariquemes

América-MG x Atlético-MG

Cresspom ou Fortaleza x Ceará

