Menina que sobreviveu a queda de helicóptero faz aniversário amanhã

Betina Feldman, de 11 anos, uma das sobreviventes da queda de um helicóptero em Caieiras (SP) na noite de quinta-feira, 16, completará 12 anos no sábado, 18. Ela e o piloto Edenilson de Oliveira Costa foram resgatados com vida nesta sexta-feira, 17, após passarem a noite no local do acidente.

Betina é filha de André Feldman, de 50 anos, e Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, que morreram no acidente.

Imagens divulgadas pelo Comando de Aviação da Polícia Militar mostram um dos agentes carregando a menina nas costas para retirá-la da mata. Após o resgate, a menina foi levada para um hospital de São Paulo.

Acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave saiu da base, em São Paulo (SP), sentido Americana (SP), e por volta de 20h34 de quinta-feira, 16, perdeu o sinal de GPS.

Na manhã desta sexta-feira, 17, os destroços do helicóptero foram encontrados. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Comando de Aviação da Polícia Militar e da Força Aérea Brasileira participaram das buscas.

O piloto foi o primeiro a ser resgatado pelas equipes. Em seguida, a menina também foi resgatada. Ela é quem teria apontado aos socorristas o local onde os pais estavam.

As investigações sobre a queda já estão em andamento pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).