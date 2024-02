Menina é resgatada nas Filipinas quase 60 horas após deslizamento de terra

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/02/2024 - 5:57 Para compartilhar:

As equipes de emergência resgataram nesta sexta-feira (9) uma menina que passou quase 60 horas presa após um deslizamento de terra em uma cidade do sul das Filipinas que matou 11 pessoas e deixou mais de 100 desaparecidos.

O deslizamento de terra aconteceu na terça-feira (6) à noite na cidade de Masara, na ilha de Mindanao.

A tragédia provocada pela chuva destruiu várias casas e soterrou três ônibus e uma caminhonete utilizados para transportar os funcionários de uma mina de ouro.

As equipes de resgate, que retiram os escombros com pás e com as próprias mãos em busca de sobreviventes, encontraram uma menina com vida nesta sexta-feira. A idade da criança não foi divulgada.

“É um milagre”, declarou o diretor local da agência de gestão de desastres, Edward Macapili, à AFP. “Dá esperança aos socorristas”, acrescentou.

Os deslizamentos de terra são frequentes neste arquipélago do sudeste asiático devido a seu terreno montanhoso, chuvas fortes frequentes e desmatamento generalizado provocado pela mineração, agricultura e extração ilegal de madeira.

