Menina de seis anos cai do 11º andar e morre; pai tinha saído com a namorada

Uma menina de seis anos perdeu a vida após cair do 11º andar de um prédio, no último sábado (11), em Praia Grande, no litoral paulista. No momento da queda, o pai da criança tinha saído com a namorada. Segundo apuração do G1, ele foi preso por abandono de incapaz com resultado de morte.

A polícia foi acionada na madrugada deste sábado por conta de uma ocorrência no bairro Canto do Forte. De acordo com a Polícia Civil, a menina ficou sem saber o que fazer ao percebeu que estava sozinha no apartamento. Dessa forma, ela foi até a sacada do imóvel para pedir socorro e acabou caindo.





Na queda, a criança acabou se chocando com o piso superior do estacionamento do prédio. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu no local.