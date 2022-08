Menina de quatro anos apaixonada por insetos, em especial por baratas, viraliza nas redes sociais

Carolina Oliveira de Moraes, de quatro anos, residente de Belém (PA), é apaixonada por insetos – em especial por baratas – e encantou alguns internautas ao publicar um vídeo da sua visita ao museu Planeta Inseto, localizado em São Paulo. As imagens já contam com quase 1 milhão de visualizações. As informações são do UOL.







No museu, Carolina pegou uma grande barata e, com um sorriso no rosto, a chamou de “linda”.

A menina é o oposto da mãe, a assistente de marketing Brenda Lopes Oliveira de Moraes, de 29 anos, que afirmou odiar insetos. A mulher relatou que Carolina foi diagnosticada com autismo e o seu amor por insetos começou aos dois anos, depois de alguns passeios que fazia para “gastar a energia” da garota.

Contudo, a família tem em casa apenas dois cachorros e um hamster. “Temos um jardim com muitas flores que ela mesma plantou para atrair borboletas e outros insetos e sempre aparecem ‘visitantes’ aqui”, relatou Brenda.

Ela ressaltou que muitas pessoas se surpreendem ao ver a paixão de Carolina por baratas e besouros. Brenda frisou que lê artigos sobre os insetos para poder alertar a filha sobre os quais são perigosos encostar.

No seu perfil do TikTok, o vídeo da visita de Carolina ao museu Planeta Inseto já conta com 215,2 mil curtidas e 2559 comentários.

Interação

Brenda afirmou que o contato da menina com insetos ajudou no seu desenvolvimento e interação. “No autismo, quando identificamos que a criança gosta muito de algo, nós aproveitamos esse gosto para estimulá-la. Então usamos muito em terapia e em brincadeiras.”

Inclusive, as professoras e a escola usam recursos pedagógicos com insetos para mantê-la engajada no aprendizado. “Ela começou na escola este ano, com 4 anos, e de maneira geral acaba sendo um interesse que aproxima as crianças dela”, finalizou Brenda.