Menina de dez anos se torna piloto mais jovem de avião elétrico do mundo

Da Redação 14/12/2023 - 12:10

Uma menina de apenas dez anos teve a possibilidade de se tornar uma piloto de avião durante uma aula conduzida no aeroporto Jandakot, em Perth, na Austrália, utilizando uma aeronave de treino elétrica. Amy Spicer é uma das pessoas mais jovens do mundo a conseguir tal feito. As informações foram divulgadas em um vídeo publicado no site do jornal The Daily Progress.

Entenda o caso:

A garota pilotou um Pipistrel Alpha Electro, uma aeronave que como o próprio nome já diz, não utiliza qualquer combustível fóssil para se locomover;

A Austrália pretende se tornar uma referência na aviação elétrica, mas até o momento, apenas três aeroportos possui a capacidade de fornecer energia à aviões;

Amy Spicer contou que sempre quis voar e passou a aprender pilotagem quando ainda tinha apenas sete anos de idade. “Estou muito orgulhosa de poder ajudar o futuro da aviação, com menos emissões de carbono;

Neste ano, a menina compareceu à conferência das Mulheres na Aviação, que ocorreu na Califórnia.

