Menina de 9 anos é morta e suspeito é linchado por moradores

Uma menina, de nove anos, foi morta com dez facadas em Araguari, em Minas Gerais. O principal suspeito do crime foi linchado por moradores que se revoltaram com o caso.

Segundo a Polícia Militar, a criança saiu de casa para ir até uma mercearia, por volta das 11h30 da última quarta-feira (29), e não foi mais vista. Preocupados com o sumiço da garota, os vizinhos começaram a procurar por ela.

Uma testemunha que participava das buscas pela menina questionou o suspeito se a teria visto, mas o homem negou que a tenha encontrado. Contudo, outros moradores locais afirmaram que viram o acusado na companhia da vítima horas antes das buscas. Intrigados, os vizinhos foram até a casa do homem, onde encontraram o corpo da jovem debaixo de uma porta e coberto de folhas de bananeira.

Revoltados com a ação do criminoso, os moradores mataram o homem. Ao chegar no local, a Polícia Militar encontrou o suspeito já sem vida.

A Polícia Militar informou que a perícia fez exame no corpo da criança para saber se ela sofreu algum abuso sexual, mas o resultado ainda não foi divulgado. O criminoso e a vítima moravam na mesma rua, mas não tinham grau de parentesco. A corporação ainda revelou que o suspeito já acumulava passagens pela polícia. A faca possivelmente utilizada no crime foi apreendida.

