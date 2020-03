Menina de 9 anos desaparecida no Rio é encontrada; ela foi ameaçada de morte

A menina Maria Eduarda de Azevedo da Silva, de 9 anos, que havia desaparecido na noite de domingo (8) em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi encontrada após 17 horas de buscas. Segundo a bisavó da criança, de 65 anos, Maria Eduarda foi encontrada próximo a um viaduto. As informações são do jornal Extra.

Policiais Militares do 15º Batalhão na Rodovia Washington Luiz, em Campos Elíseos, resgataram a menina na altura da Refinaria de Duque de Caxias (Reduc). De acordo com a Polícia Civil, a criança vai passar por exame de corpo delito e as autoridades irão investigar se houve crimes de cárcere privado e de estupro de vulnerável.

Na 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso é investigado, a menina recebeu atendimento psicológico. Ela prestou depoimento e afirmou ter tido a boca tampada por um homem para que não gritasse. Ela teria passado a noite em uma residência, sofreu ameaça de morte e foi levada de carro para o imóvel.

De acordo com o delegado Uriel Alcântara, da 60ªDP (Campos Elíseos) a investigação do caso está em sigilo. As autoridades agora tentam localizar o homem que teria sido responsável pelo desaparecimento da menina. Imagens de câmeras de segurança da região foram requisitadas para tentar ajudar na localização do suspeito.

Em vídeo publicado nas redes sociais, os policiais militares agradeceram a mobilização da população para encontrar a menina.

Relembre o caso

Segundo Etyene Azevedo, de 26 anos, mãe de Maria Eduarda, a criança estava brincando, por volta das 21h, em uma praça quando foi levada por um homem desconhecido.

Etyene conta que a menina brincou com a irmã de dez meses em um pula-pula, depois levou a caçula no colo até onde a mãe estava sentada e retornou para o mesmo brinquedo sozinha. Alguns minutos depois, quando foi chamar a filha para ir embora, a mãe não a encontrou no local.

“Foi tudo muito rápido. As pessoas que estavam por ali me disseram que ela foi levada por um homem e que chorava enquanto ele a segurava pelo braço. Ele chegou a dizer que era o pai dela”, relatou Etyane ao jornal Extra.

De acordo com a mãe da criança, o homem foi descrito como branco, aparentando ter 50 anos e um sinal no rosto. A família da menina vive em Belford Roxo, a pouco mais de três quilômetros de onde ocorreu o desaparecimento.