Menina de 8 anos morre em carro trancado enquanto mãe trabalha

Uma mãe dos Estados Unidos enfrenta acusações de homicídio culposo depois que a polícia disse que ela deixou sua filha de 8 anos trancada dentro do carro durante a onda de calor da semana passada, matando a jovem.

Ashlee Stallings, 36, estava detida sob fiança de US$ 250.000 por homicídio culposo e negligência infantil por deixar a menina trancada dentro do carro em um calor escaldante enquanto ela trabalhava, disse a polícia em um comunicado à imprensa .

De acordo com registros policiais , Stallings admitiu aos policiais que deixou a filha dentro do carro enquanto a temperatura externa era de 34 graus para que ela pudesse ir trabalhar.

Ela disse à polícia que deixou o carro ligado em frente ao seu local de trabalho com o ar ligado, mas disse que sua filha pode ter desligado porque estava com frio, informou o comunicado.

Stallings voltou ao carro cerca de 90 minutos depois de receber uma mensagem da garota pela última vez e a viu deitada imóvel no chão do carro. Ela quebrou a janela com um martelo para alcançá-la. A menina, cujo nome não foi divulgado, estava respirando superficialmente e espumando pela boca.

Os policiais disseram que foram chamados ao local pouco antes das 18h30 e encontraram a menina inconsciente. Ela foi levada às pressas para um hospital local, onde foi declarada morta e Stallings foi presa.