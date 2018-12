Menina de 3 anos é estuprada e morta no Paquistão

ISLAMABAD, 27 DEZ (ANSA) – Uma menina de três anos foi estuprada e assassinada nesta quarta-feira (26) em Abbottabad, no distrito de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão.

Segundo a polícia, a menina se chamava Faryal e havia desaparecido na última terça-feira (25). O pais da criança denunciaram a ocorrência às autoridades locais que, na manhã seguinte, encontraram o corpo da menina e detiveram 30 suspeitos. “Ela morreu pelo medo e pela dor. Foi estuprada”, disse o agente de polícia Muhammad Ijaz.

No último mês de janeiro, a paquistanesa Zainab Ansari, de seis anos, também havia sido estuprada e assassinada na região de Kasur, no leste do país. O caso desencadeou protestos em todo o território da nação muçulmana. A polícia local localizou e prendeu o autor do crime, Imran Ali, que foi condenado à morte e executado no último mês de outubro. (ANSA)