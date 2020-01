Menina de 12 anos é estuprada e mantida refém por cinco dias em Goiás

Uma estudante de 12 anos foi resgatada no último sábado (4) após ter sido mantida refém durante cinco dias por um casal em Itumbiara (GO) e ter sido estuprada. As informações são do G1.

Segundo a polícia, a adolescente marcou um encontro com um dos suspeitos em uma rede social após ele se passar por um garoto de 14 anos. A polícia disse que ao chegar ao local do cárcere, prendeu o casal em flagrante já que eles se preparavam para fugir com a menina. Segundo o delegado, a menina foi convencida a ficar no local devido uma pressão psicológica.

A jovem desapareceu no dia 30 de dezembro e a família começou a investigar por conta própria após a polícia estar em recesso por conta do réveillon.