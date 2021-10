Menina de 11 anos que estava desaparecida é encontrada acompanhada de homem que conheceu nas redes

Após investigações de alta complexidade, a Polícia Civil do Paraná (PCPR), localizou no sábado (16) a menina de 11 anos que desapareceu em Arapongas, região Norte do Estado. Em uma pensão da cidade, a criança foi encontrada, sem sinais de violência física, na companhia de um homem de 25 anos. As informações são do Bem Paraná.

A menina foi vista andando pelas ruas da cidade depois de ter fugido de casa. Aos policiais, o suspeito afirmou que a conheceu pelas redes sociais e nas conversas por mensagem, ela dizia ter 15 anos.

O homem foi preso e poderá responder por subtração de incapaz e outros crimes que estão sendo investigados.

A PCPR orienta que seja comunicado imediatamente o desaparecimento de crianças. Informações sobre o local e roupa usada pela vítima são fundamentais para o início da investigação. E registrar a notícia crime através dos canais de atendimento, discando 197 ou 181, da PCPR, e Disque Denúncia.

Saiba mais