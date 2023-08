Menina de 10 anos ‘casa-se’ com namorado dias antes de morrer de leucemia

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/08/2023 - 0:09 Compartilhe

Emma Edwards, 10, sempre sonhou em se casar. Ela e seu namorado, Daniel Marshall Christopher “DJ” Williams, Jr., tentaram fazer uma cerimônia de casamento em sua escola primária. Mas a professora disse ao casal que eles não poderiam se casar na escola.

O amor conquista tudo, no entanto, e Emma e DJ se casaram em uma grande festa em 29 de junho – apenas 12 dias antes de Emma morrer de leucemia. Emma foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda em abril de 2022. Seus pais, Alina e Aaron Edwards, de Walnut Cove, Carolina do Norte, esperavam que ela fosse capaz de vencer o câncer.

ALL é um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea, de acordo com a Mayo Clinic. É o tipo de câncer mais comum em crianças, mas, felizmente, os tratamentos podem dar a todos os pacientes uma boa chance de recuperação. Mas em junho, os pais de Emma receberam a notícia de que seu câncer era incurável e que ela tinha apenas alguns dias de vida.

“Estávamos indo para outro tipo de tratamento, e eles nos disseram que ela provavelmente tinha dias a uma semana, não semanas” de vida, disse Alina, 39, ao Kennedy News and Media .

“Não esperávamos ouvir isso”, acrescentou Alina. “Achávamos que íamos fazer outro tipo de tratamento e que daria certo. Foi como um soco no estômago. Você nunca os imagina dizendo que não podem fazer mais nada por ela. Foi quando as mães de Alina e DJ entraram em ação e começaram a fazer planos para um falso “casamento”.

“Tinha que acontecer super rápido. Nós o montamos em menos de dois dias; tudo acabou sendo doado”, disse Alina sobre o casamento, uma cerimônia no jardim com cerca de 100 convidados.

“Foi tão precioso e se encaixou tão bem. O pai dela pode dizer que a entregou. Uma amiga nossa oficiou, uma amiga leu um versículo da Bíblia e sua melhor amiga foi madrinha”, acrescentou Alina.

E ao contrário de muitas sogras, Alina não tem nada além de palavras gentis para seu novo genro: “DJ é a alma mais doce que você já conheceu. Ele tem um coração de ouro e realmente ama Emma.”

Alina disse que Emma parecia ser uma criança saudável – até o ano passado eles a levaram ao hospital depois que ela caiu, quando os médicos descobriram o câncer nos ossos da perna.

“Ela nunca esteve doente antes”, disse Alina. “De repente, ela começou a vomitar. Nós o encontramos por acaso. Ela havia caído, então eles verificaram suas pernas e descobriram que o câncer estava abrindo buracos em seus ossos e deixando-a fraca.

Os amigos e vizinhos de Emma na comunidade mostraram seu apoio a ela e a toda a família Edwards.

“A maioria das crianças quer ir para a Disneylândia, mas Emma queria se casar, ser esposa e ter três filhos”, disse Alina. “Ela era um amor. Sempre digo que devemos ter feito o casamento parecer muito divertido porque era tudo o que ela queria.

