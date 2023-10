Mendoza reforça o ataque do Santos para o jogo com o Red Bul Bragantino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/10/2023 - 15:18 Compartilhe

O colombiano Mendoza está liberado para ajudar o Santos na partida com o Red Bull Bragantino na próxima semana, que marca a retomada do Campeonato Brasileiro após a paralisação provocada pela Data Fifa. Recuperado de um estiramento na panturrilha, ele participou do treinamento comandado pelo técnico Marcelo Fernandes na manhã desta quinta.

O atacante se machucou no confronto com o Cruzeiro e ficou ausente do time nas últimas três rodadas. Com seu retorno, o treinador santista ganha mais opções para formar o setor ofensivo da equipe.

Com nove gols, Mendoza é o vice-artilheiro do Santos na temporada. No Nacional, ele balançou a rede em cinco oportunidades. Como o próximo compromisso é na Vila Belmiro, o treinador quer montar um time forte ofensivamente para pressionar o adversário em seu campo de defesa.

No trabalho desta quinta, Marcelo Fernandes organizou um exercício com posse de bola em campo reduzido. Ele não deu indicações de um provável time titular, mas o treinador conta com dois desfalques para a partida. Suspensos, Tomás Rincón e Camacho estão fora do confronto.

Com três vitórias nos últimos três compromissos, o Santos espera manter essa sequência de triunfos para tentar se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe contabiliza 30 pontos e tem três de vantagem para o Vasco, primeiro time na zona de degola.

