Mendonça vota contra novo pedido para obrigar Deolane a depor na CPI das Bets

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou de forma contrária ao recurso apresentado pela Advocacia do Senado que pedia a convocação da influenciadora Deolane Bezerra, nesta segunda-feira, 14. O pedido quer obrigar Deolane a depor em caráter de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que ocorre no Senado Federal. O recurso está sendo analisado no plenário virtual da Segunda Turma do Supremo, em pauta extraordinária.

Em seu voto, o ministro destacou que a presença em comissões parlamentares tem de ser facultativa, já que Deolane é investigada no caso. Sendo assim, não pode ser obrigada a depor como testemunha. Ainda faltam os votos dos ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o do presidente da turma, Edson Fachin.

O voto de Mendonça é mais um capítulo da série de idas e vindas entre os parlamentares e a defesa da influenciadora. Deolane havia sido convocada a depor à CPI na quinta-feira, 10 de abril, mas um habeas corpus concedido por Mendonça tornou sua presença facultativa e não obrigatória. Como Deolane não compareceu, a Advocacia do Senado entrou com um recurso e pediu a convocação da influenciadora. Este novo pedido também recebeu voto contrário de Mendonça.

Do que Deolane é acusada?

Deolane é investigada pela Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco. A influenciadora é acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais. A ação foi desencadeada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões em um esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar.

Ela chegou a ser presa em setembro de 2024, mas ganhou liberdade logo em seguida após ser beneficiada por um habeas corpus. A influenciadora nega as acusações.