Mendonça será sucessor de Alexandre de Moraes no TSE a partir de junho

O Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu o ministro André Mendonça para assumir uma cadeira efetiva no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o término do mandato de Alexandre de Moraes, em junho.

A eleição é uma formalidade, já que as três cadeiras do TSE reservadas aos ministros do STF são ocupadas por meio de um sistema de rodízio. Na presidência da Corte eleitoral, Moraes será sucedido pela ministra Cármen Lúcia.

Após o anúncio do resultado, Mendonça prometeu “atuar com absoluta imparcialidade e deferência ao tribunal”. Ele ainda teceu elogios à gestão de Moraes.

“Não posso deixar de consignar expressamente meu respeito, consideração e amizade, mas até mais do que isso, registro a gestão exitosa à frente do TSE, conduzindo o tribunal em tempos onde houveram, por vezes, algumas turbulências, questionamentos, e Vossa Excelência conduziu com muita competência”, disse ao colega. Moraes felicitou Mendonça e disse ter certeza que ele “vai se apaixonar pelo TSE”.