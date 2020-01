Mendes Júnior será deslistada pela B3; não haverá OPA para saída dos papéis

A Mendes Júnior Engenharia informa que a B3 decidiu pelo cancelamento do ofício de listagem da construtora, por conta do não pagamento da taxa de anuidade referente a 2018. De acordo com o comunicado enviado pela bolsa à companhia, a listagem dos papéis será cancelada em 11 de janeiro.

Estão na bolsa os papéis ON, PNA e PNB da companhia, e desde 12 de dezembro do ano passado, as três classes de ações são negociadas de forma não contínua, ou seja, apenas através de leilão, com fechamento dos certames apenas ao final dos pregões da bolsa. A deslistagem da empresa não terá processo de oferta pública de aquisição de ações (OPA).

Os papéis ON da empresa tiveram a última negociação registrada em 27 de maio de 2015, cotada a R$ 50,00. As ações PN de classe A e classe B tiveram a última negociação feita na quarta-feira, 8, e fecharam cotadas, respectivamente, a R$ 9,50 e a R$ 12,00.