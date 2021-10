Ménage à trois marcado por meio de aplicativo de relacionamento acaba em tortura e morte

Em Indiana, nos Estados Unidos, um encontro entre três pessoas para um ménage à trois, marcado por meio de um aplicativo de relacionamento, acabou em tortura e morte. Heidi Kathleen Carter, de 36 anos, está sendo acusada de estupro e assassinato. A informação é do New York Post.

Um homem e uma mulher foram encontrados presos com fitas adesivas em cadeiras na casa de Heidi, que teria marcado um encontro para fazer sexo com os dois por meio de um aplicativo de paquera. O plano dos três desandou estava sendo executada de forma pacífica até que o namorado da dona da casa chegou. Foi aí que os atos de violências tiveram início.

De acordo com depoimentos da polícia, o namorado de Heidi, Carey Hammond, começou a bater no homem com um taco de beisebol. Depois, ele e a namorada prenderam ambas as vítimas em cadeiras com fita adesiva e abusaram delas por horas. Por fim, Hammond sufocou o homem com um cinto até a morte. A mulher conseguiu sobreviver.

Quando a polícia chegou à casa, acionada por uma pessoa que foi realizar serviço de limpeza na casa, Hammond foi baleado pelos agentes de segurança por terem pensado que ele estava armado, quando, na verdade, ele estava portando um pedaço de metal. Uma porta-voz da polícia afirmou que os investigadores acreditam que Hammond propositalmente fingiu estar armado para que os policiais atirassem nele.

A vítima que sobreviveu contou à polícia que foi estuprada por Heidi e Hammond. A mulher foi hospitalizada após o ataque.

Além de estar sendo acusada de estupro e assassinato, Heidi também é acusada de abuso de cadáver e cárcere privado com arma de fogo. Dois adolescentes também estavam na casa quando os crimes foram cometidos, além de vários animais de estimação.

