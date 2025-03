Memphis volta à seleção da Holanda para enfrentar Espanha na Liga das Nações

O atacante Memphis Depay voltou à seleção da Holanda pela primeira vez desde o campeonato europeu do ano passado, ao ser convocado pelo técnico Ronald Koeman nesta sexta-feira para o confronto das quartas de final da Liga das Nações contra a Espanha.

A convocação de Depay ocorre depois que Koeman foi ao Brasil no mês passado para observar Depay em ação pelo Corinthians.

O atacante de 31 anos estava sem clube depois que seu contrato com o Atlético de Madri terminou na última temporada e só voltou a jogar em setembro. Embora tenha caído de produção no time paulista este ano, seus 46 gols em 98 partidas pela seleção holandesa o tornaram um dos pilares da equipe.

Depay está a apenas quatro gols do recorde de gols de Robin van Persie na equipe nacional.

Justin Kluivert, que retornou à equipe holandesa em novembro, mantém seu lugar depois de marcar 12 gols na Premier League pelo Bournemouth nesta temporada.

O atleta de 25 anos jogou 66 minutos contra Bósnia e Herzegovina na fase de grupos da Liga das Nações, ganhando sua terceira convocação mais de seis anos depois de suas duas primeiras aparições internacionais em 2018, quando ainda era um prodígio adolescente no Ajax Amsterdã.

Os holandeses enfrentam a Espanha no jogo de ida das quartas de final na próxima quinta-feira, no De Kuip, em Roterdã, e na volta, dia 23, em Valência. A segunda partida da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras está marcada para o dia 27.

Veja os convocados:

Goleiros: Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Defensores: Mathijs de Ligt (Manchester United), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax de Amsterdã), Jurrien Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)

Meio-campistas: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Kenneth Taylor (Ajax Amsterdã)

Atacantes: Brian Brobbey (Ajax de Amsterdã), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (PSV Eindhoven), Donyell Malen (Aston Villa), Xavi Simons (RB Leipzig).

