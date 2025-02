Memphis supera Neymar em clássico do Paulistão; veja os números dos craques no duelo

A noite de quarta-feira, 12, marcou o primeiro encontro entre os astros, e amigos, Memphis e Neymar, que duelaram no confronto entre Corinthians e Santos pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

A partida, que aconteceu na Neo Química Arena e contou com recorde de público no estádio em jogos do Corinthians (47.695 torcedores), terminou com vitória corintiana por 2 a 1, com dois gols de Yuri Alberto pelo Timão e Guilherme para o Peixe.

Apesar de tudo o que envolve um clássico desse tamanho, as necessidades de cada equipe no torneio e o primeiro confronto entre os alvinegros na temporada, os olhares estavam para os camisas 10 das equipes. Memphis, inclusive, fazia sua estreia com a nova numeração na camisa.

Como foram os astros

Memphis e Neymar entraram como titulares no clássico alvinegro, ambos vestindo a camisa 10. No placar, melhor para o holandês, que saiu vitorioso do confronto.

Com a bola rolando, as participações dos craques foram distintas. Na primeira metade da etapa inicial, Neymar foi um dos jogadores mais participativos do Santos, com bons dribles e passes, conseguindo amarelar mais de um jogador da linha defensiva corintiana.

Entretanto, a boa atuação do craque no inicio da partida foi “revertida” nos gols do Corinthians. O atacante teve participação negativa nos dois gols do adversário, não conseguindo dar sequência a uma tabela no primeiro e sendo desarmado no inicio da jogada do segundo tento do Timão.

Após o Corinthians abrir 2 a 0, Neymar acabou ficando encaixotado no meio de campo e não conseguiu ser mais a estrela que conhecemos. Na segunda etapa, foi substituído aos 20 minutos e saiu vaiado por todo o estádio.

Por outro lado, Memphis fazia uma atuação apagada até o segundo gol do Corinthians. Com o Santos pressionando, Memphis teve poucas participações até o time da casa abrir o placar. Após o gol de Yuri Alberto, aos 16 minutos, o holandês passou a ter mais espaço e criou algumas oportunidades, mas sem muito sucesso.

A “reviravolta” veio aos 44 minutos do primeiro tempo. Após roubada de bola de Matheusinho, que desarmou o astro santista, Rodrigo Garro conseguiu acionar o holandês dentro da grande área, que recebeu um passe elevado, dominou no peito e serviu Yuri Alberto, que só empurrou a bola para o gol, aumentando o placar para 2 a 0.

Na segunda etapa, Memphis voltou a ser participativo em alguns momentos. O astro se entregou até o fim enquanto esteve em campo, sendo substituído aos 37 minutos.

Números dos atacantes

Apesar da ação decisiva de Memphis no segundo gol do Corinthians, dando uma assistência, as estatísticas dos craques, de acordo com o Sofascore, mostra uma participação mais ativa de Neymar durante o Confronto. Confira:

Memphis

Minutos jogados – 82′

Gols – 0

Assistências – 1

Finalizações no gol – 1

Dribles (certos) – 2 (2)

Ações com a bola – 33

Passes certos – 16/23 (70%)

Passes decisivos – 2

Grandes chances criadas – 1

Duelos no chão (ganhos) – 3 (2)

Perda da posse de bola – 10

Neymar