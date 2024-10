Memphis Depay festeja primeiro gol pelo Corinthians, mas avisa: ‘Precisamos melhorar’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2024 - 22:49 Para compartilhar:

O holandês Memphis Depay afirmou que o bonito gol de falta marcado na vitória por 5 a 2 sobre o Athletico-PR, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, será o primeiro de muitos com a camisa do Corinthians. O jogador não escondeu a satisfação por marcar pela primeira vez com a camisa alvinegra, mas fez um alerta aos companheiros.

“Esse gol significa o mundo. Sou um atacante que estou entendendo meus companheiros. Mas tenho que buscar as redes sempre e espero que seja o primeiro de muitos”, disse o atleta em entrevista ao Première.

Depay fez uma análise do jogo e criticou a postura do time após abrir 2 a 0 e ceder o empate ainda no primeiro tempo. “Nós começamos bem o jogo, marcamos gols rápidos. Do jeito que a gente estava jogando não podemos deixar isso acontecer o empate, precisávamos ficar juntos, defender.”

Apesar da vitória empolgante, o jogador mostrou serenidade diante do momento difícil pelo qual passa a equipe no Campeonato Brasileiro. “A gente viu que precisava vencer. Trata-se de lindo momento, tento ajudar a torcida, o time como um todo. Mas sabemos que precisamos melhorar.”