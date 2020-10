Memórias marcantes

Estreia quarta, 28, às 21h30, com episódio duplo, no Fox Premium, a quinta temporada de This is Us. Criada por Dan Fogelman, a série acompanha a história da família Pearson desde os anos 1980 até os dias atuais, mostrando que pequenos eventos influenciam a vida das pessoas.

Nessa nova fase, uma viagem no tempo desencadeará reviravoltas na trama.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja também