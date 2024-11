Memorando para a importação de gás natural de Vaca Muerta será assinado às 15h, diz MME

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2024 - 11:55 Para compartilhar:

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assina às 15 horas desta segunda-feira, 18, um Memorando de Entendimento (MoU) com a Argentina para a importação brasileira de gás natural do vizinho, conforme havia apurado o Broadcast Energia (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no domingo, 17. Segundo a pasta, o documento trata da “infraestrutura e interconexão” para a venda do combustível.

O memorando também cria um grupo de trabalho entre os dois países para “identificar as medidas necessárias para viabilizar a oferta de gás natural argentino”, sobretudo de Vaca Muerta.

Com essa abertura de mercado, o MME fala em novos investimentos e também cita a “redução dos preços dos alimentos”. Para isso, a pasta considera o reflexo da comercialização de gás natural mais barato.

O gás natural previsto para importação de Vaca Muerta, na Argentina, está com custo projetado entre US$ 7 e 8 por milhão de BTU (unidade de energia), ao chegar no Brasil, conforme mostrou o Broadcast na semana passada. O acordo em negociação prevê a venda já no curto prazo, para o Brasil, de 2 milhões de metros cúbicos por dia de gás argentino.

A previsão é aumentar para 10 milhões de m³/dia em nos próximos três anos e atingir 30 milhões de m³/dia em 2030.