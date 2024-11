Membros do One Direction participam de funeral de Liam Payne na Inglaterra

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/11/2024 - 11:13 Para compartilhar:

Acontece nesta quarta-feira, 20, o funeral de Liam Payne, ex-membro da boyband One Direction. O cantor morreu em 16 de outubro após ter caído do terceiro andar do Hotel Casa Sur, em Buenos Aires. Ele tinha 31 anos e deixou um filho, Bear, de seu relacionamento com a artista Cheryl Cole.

Os cantores Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, ex-companheiros de banda de Payne, foram fotografados chegando à cerimônia que acontece na cidade de Amersham, no condado de Buckinghamshire, ao sul do Reino Unido. Kate Cassidy, namorada do cantor, também foi vista no local. O funeral foi fechado e reservado a familiares e amigos.

Antes de morrer, Payne falou publicamente sobre sua luta contra o abuso de drogas e como lidar com a fama desde muito jovem. O cantor morreu devido a “múltiplos traumatismos” e “hemorragias internas e externas” após a queda da varanda do hotel, segundo a autópsia.

O músico britânico havia consumido álcool, cocaína e um antidepressivo antes de morrer, informou em 7 de novembro a Justiça argentina, que acusou três pessoas pelo ocorrido.

Uma delas foi o acompanhante diário de Payne durante sua estadia em Buenos Aires, acusado de abandono de pessoa seguido de morte (crime que acarreta uma pena de 5 a 15 anos) e de fornecimento de entorpecentes. O segundo acusado é um funcionário de um hotel que, segundo a acusação, “deve responder por dois fornecimentos comprovados de cocaína a Liam Payne”. O terceiro é outro fornecedor de drogas que é “acusado de outros dois fornecimentos claramente comprovados durante dois momentos diferentes em 14 de outubro”.

O corpo do músico foi transferido para o Reino Unido no início de novembro, em um voo em que também viajou o seu pai, Geoff Payne.

*Com informações da AFP