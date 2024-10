Membros do Fed vêem vários fatores que colocarão pressão de baixa contínua na inflação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2024 - 16:42 Para compartilhar:

Em ata divulgada nesta quarta-feira, 9, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), os dirigentes citaram vários fatores que, provavelmente, colocarão pressão de baixa contínua na inflação.

Estes fatores incluiriam uma modesta desaceleração adicional do crescimento real do PIB, em parte devido à política monetária restritiva; expectativas de inflação bem ancoradas, diminuição do poder de precificação e aumentos da produtividade.

Os dirigentes também citaram a expectativa de que os preços globais das matérias-primas deverão contribuir para a desinflação.