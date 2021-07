Membros do Fed julgaram que maioria de impactos da pandemia sobre economia passou

Os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), consideram que os maiores efeitos negativos da pandemia sobre a economia já ocorreram e avaliam que as perspectivas econômicas continuam a melhorar, de acordo com a ata da mais recente reunião de política monetária da entidade, divulgada nesta quarta-feira, 7. Como resultado, alertas sobre o impacto da pandemia não constaram no documento publicado hoje, diferentemente do que ocorreu nos últimos encontros.

A expectativa dos dirigentes é manter a política monetária acomodatícia até que as metas de emprego e inflação sejam atingidas, segundo consta no documento. O Fomc espera alcançar o máximo de emprego e manter a inflação à taxa de 2% no longo prazo, mas vários dirigentes pontuam ver incerteza elevada sobre projeções nesses âmbitos.

Os participantes do comitê disseram que seguirão atentos e poderão ajustar a política monetária, caso necessário. Eles reforçaram que usarão todas as ferramentas possíveis para dar apoio à economia americana neste momento, visando um melhor desempenho no mercado de trabalho e na estabilidade dos preços. Segundo o documento, a compra de ativos por parte do Fed preservará o funcionamento do mercado e a acomodação financeira.

Durante a reunião, também foi notado que a pressão para baixo sobre a taxa dos mercados monetários foi mantida ao longo do período, com os bancos encontrando dificuldade para crescimento em seus balanços.

