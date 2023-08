Membros do Fed dizem que inflação continuou inaceitavelmente alta nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 16:13 Compartilhe

Integrantes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) disseram que a inflação continuou inaceitavelmente alta nos Estados Unidos e que mais evidências seriam necessárias para que fiquem confiantes de que o nível de preços está caminhando para a meta de 2% ao ano. Os comentários foram feitos durante a reunião de política monetária de julho, segundo ata publicada nesta quarta-feira, 16.

Membros do conselho disseram continuar acreditando que um período de crescimento abaixo da tendência no Produto Interno Bruto (PIB) real e desaceleração no mercado serão necessários para levar a demanda e a oferta agregadas em melhor equilíbrio e reduzir pressões inflacionárias.

Alguns afirmaram, no entanto, que o aperto monetário parece estar funcionando amplamente como pretendido. Eles disseram que uma desaceleração contínua e gradual no avanço do Produto Interno Bruto ajudará a reduzir desequilíbrios de oferta e demanda, assim como a restrição das condições de crédito provavelmente pesarão na atividade nos próximos trimestres.

Dirigentes esperam que as condições financeiras apertadas, refletindo principalmente o efeito cumulativo da política restritiva do Fed, contribuam para um crescimento mais lento do consumo adiante. O estoque em queda de excesso de poupança, a suavização das condições do mercado de trabalho e o aumento da sensibilidade ao preço por parte dos clientes também foram citados como fatores que parecem consistentes com a desaceleração do consumo.

“Alguns participantes observaram que os recentes aumentos nos preços das casas sugeriram que a resposta do setor imobiliário à restrição da política monetária pode ter atingido o pico”, diz trecho da ata.

