Membros do Balão Mágico revelam traumas em trailer de documentário: ‘Dimensão assustadora’

Quase um ano depois do anúncio da série documental sobre o Balão Mágico, o Star+ divulgou o primeiro trailer da produção na quarta-feira, 21. A Superfantástica História do Balão estreia no dia 12 de julho.

A prévia mostra relatos de Simony, Tob, Mike e Jairzinho sobre os traumas que a superexposição do grupo infantil lhes causou. “Os diretores não tinham muito essa coisa de ‘ai, são crianças’. Era algo extremamente descartável”, relata Jairzinho.

“Teve uma dimensão assustadora”, disse Mike. O vídeo ainda conta com a participação de Lázaro Ramos, Fábio Jr, Gretchen e Baby do Brasil. A série possui ainda entrevistas exclusivas de Raul Gil, Rita Cadillac, Pepeu Gomes, Luciana Mello, Simoninha, Pedro Camargo Mariano, Ticiane Pinheiro, entre outras personalidades.

Confira a sinopse da série documental: “Depois de mais de uma década, Simony, Tob, Mike e Jair Oliveira, voltam a se reunir para relembrar suas infâncias como membros do Balão Mágico, numa viagem pelos altos e baixos do show business dos anos 1980 no Brasil. Da origem familiar à explosão da banda, eles recordam os ginásios lotados, os discos emblemáticos, e como a responsabilidade e o nível de fama alcançados pelo grupo começaram a afetá-los, deixando traumas até os dias de hoje”.

A Turma do Balão Mágico surgiu em 1982 e ganhou um programa na TV Globo no ano seguinte. Na TV, o grupo ainda contava com a companhia do amigo Fofão, interpretado por Orival Pessini.

Orival morreu em 2016, aos 72 anos, mas marcou uma geração com o personagem, que também ganhou programas próprios.

