Membros de organizada do Botafogo invadem hotel antes de jogo contra o Palmeiras

São Paulo – A derrota do Botafogo para o Palmeiras (1 a 0), na noite do último sábado, começou fora de campo, horas antes de a bola rolar. Segundo informações do site ‘Globoesporte.com’, torcedores da Fúria Jovem, uma das principais torcidas organizadas do Botafogo, invadiram o hotel onde o elenco estava hospedado.

A intenção do grupo, com cerca de 15 torcedores, era levar à força os ingressos que estavam sendo distribuídos para os sócios do clube. A invasão assustou hóspedes e membros da comissão técnica. Funcionários do Botafogo também foram intimidados, mas, apesar da tensão, nenhum ingresso foi levado.

Este não é o primeiro episódio de intimidação nos últimos meses. Em setembro, a organizada pichou o muro da sede de General Severiano pedindo a saída de Eduardo Barroca, que foi demitido dias depois. No dia 2 de outubro, invadiu o estádio Nilton Santos e interrompeu um treino do time.