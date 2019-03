Membros da CCJ ‘fogem’ da missão de relator da proposta

Com receio de terem de assumir um grande ônus oriundo de desgastes em relação às discussões da reforma da Previdência, integrantes da Comissão de Constituição e Justiça têm rejeitado sondagens para assumir a relatoria da proposta no colegiado. Recentes atos e declarações do governo têm dificultado a consolidação de uma base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e essa incerteza acarretará ainda mais dificuldade à tarefa do escolhido de conseguir aprovar a emenda no colegiado. Por isso, integrantes da comissão avaliam que há uma relutância em se assumir esse protagonismo.

O sentimento foi relatado ao ‘Estadão/Broadcast’ por líderes partidários e deputados que são membros da comissão. “Além do partido do próprio presidente, o PSL, é difícil achar alguém que se sinta à vontade para defender o governo na Casa agora”, afirmou um parlamentar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.