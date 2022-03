Membros da AIE concordam em liberar 60 milhões de barris de petróleo após invasão da Ucrânia

Por Yuka Obayashi e Noah Browning

TÓQUIO (Reuters) – Os Estados membros da Agência Internacional de Energia (AIE) concordaram nesta terça-feira em liberar 60 milhões de barris de reservas de petróleo, disse o ministro da Indústria do Japão, conforme os EUA e seus aliados tentam conter o preço do combustível que dispara após a invasão da Rússia à Ucrânia.

Metade do volume virá dos EUA, disse Koichi Hagiuda a repórteres, após uma reunião ministerial extraordinária dos 31 membros da agência, que representa principalmente nações industrializadas.

“Concordamos que a AIE como um todo fará uma liberação coordenada de 60 milhões de barris no total”, afirmou Hagiuda a repórteres.

O mercado de óleo não se abalou com a notícia, com o petróleo Brent LCoc1 subindo para 106 dólares o barril –valor mais alto desde 2014.

Os preços têm aumentado à medida que alguns compradores evitam barris russos, após aliados do Ocidente aplicarem sanções contra Moscou, enquanto o fornecimento no mundo todo ficou mais apertado diante da alta da demanda, com a produção sofrendo para acompanhar.

Problemas na Rússia, um dos maiores produtores de petróleo do mundo que exporta entre 4 e 5 milhões de barris por dia, pode fazer os preços ficarem ainda maiores.

A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, presidiu a reunião da AIE, que já coordenou três liberações emergencias de estoque de petróleo no passado.

Fundada em 1974 como órgão fiscalizador da energia e com sede em Paris, a AIE define como um de seus principais papéis ajudar a “coordenar uma resposta coletiva a grandes interrupções no fornecimento de petróleo”.

Saiba mais