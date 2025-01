Membro do Fed prevê diminuição gradual da inflação em direção à meta de 2% nos próximos anos

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, prevê uma diminuição gradual da inflação dos Estados Unidos em direção à meta de 2% nos próximos anos. Ao discursar em summit econômico do CBIA, nesta quarta-feira, o dirigente disse esperar que o processo de desinflação progrida, mas acredita que levará tempo e pode ser instável.

Segundo ele, a taxa de desemprego dos EUA deve permanecer em torno de 4% a 4,25% em 2025 e, sobre a política monetária, ele diz estar “bem posicionada” para manter os riscos para os objetivos do Fed em equilíbrio. “A trajetória da política monetária dependerá de dados”, afirmou.

No evento, Williams defendeu que a economia do país está em um lugar “muito bom” e que voltou ao equilíbrio. Segundo ele, o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) americano deve desacelerar para cerca de 2% este ano.

“As perspectivas econômicas continuam altamente incertas, especialmente em relação a potenciais políticas fiscais, comerciais, de imigração e regulatórias”, afirmou o dirigente.