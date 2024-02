Membro do Fed diz estar focado em garantir que inflação volte à meta de 2% nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 16:04 Para compartilhar:

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Atlanta, Raphael Bostic, reiterou nesta sexta-feira o compromisso em garantir que a inflação nos Estados Unidos retorne à meta de 2%. Em entrevista à rádio NPR, o dirigente reconheceu os progressos recentes, mas afirmou que ainda há um caminho a ser percorrido para assegurar, de vez, a estabilidade de preços.

Bostic, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), comemorou o fato de que a economia norte-americana não desacelerou rapidamente como resultado da escalada dos juros.

Segundo ele, os salários têm crescido em ritmo mais rápido que a inflação e deve continuar assim à frente.

Questionado sobre bancos regionais, Bostic assegurou que as instituições com as quais dialoga estão preparadas para lidar com eventuais problemas associados ao mercado imobiliário comercial.

O dirigente também garantiu que as eleições presidenciais de novembro não influenciarão as decisões do Fed.

